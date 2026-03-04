Франція попросила допомоги у Нідерландів для свого авіаносця

Франція звернулася до Нідерландів з проханням надіслати військовий корабель для підтримки французького авіаносця "Шарль де Голль" у східній частині Середземного моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Уряд наразі розглядає це прохання, про що міністри закордонних справ і оборони повідомили у листі до Палати представників.

Йдеться про фрегат протиповітряної оборони та командування HNLMS Evertsen, який останніми тижнями брав участь у міжнародних навчаннях у Балтійському морі. У навчаннях брали участь 25 кораблів, 140 літаків, 1200 дронів та військовий персонал з 24 країн навколо французького авіаносця.

Напередодні президент Франції Макрон оголосив, що відправить французький авіаносець до Середземного моря.

"Ми мусимо захищати наші економічні інтереси, оскільки війна серйозно порушує ціни на нафту і газ та міжнародну торгівлю", – сказав він у телевізійному зверненні. Він мав на увазі блокаду Ормузької протоки, важливої морської транспортної артерії.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дві французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", а також – що Франція брала участь у відбитті іранських ударів по союзниках.

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.