Франция попросила помощи у Нидерландов для своего авианосца

Франция обратилась к Нидерландам с просьбой прислать военный корабль для поддержки французского авианосца "Шарль де Голль" в восточной части Средиземного моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Правительство сейчас рассматривает эту просьбу, о чем министры иностранных дел и обороны сообщили в письме в Палату представителей.

Речь идет о фрегате противовоздушной обороны и командования HNLMS Evertsen, который в последние недели участвовал в международных учениях в Балтийском море. В учениях участвовали 25 кораблей, 140 самолетов, 1200 дронов и военный персонал из 24 стран вокруг французского авианосца.

Накануне президент Франции Макрон объявил, что отправит французский авианосец в Средиземное море.

"Мы должны защищать наши экономические интересы, поскольку война серьезно нарушает цены на нефть и газ и международную торговлю", – сказал он в телевизионном обращении. Он имел в виду блокаду Ормузского пролива, важной морской транспортной артерии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что две французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", а также что Франция участвовала в отражении иранских ударов по союзникам.

Напомним, военные США во вторник отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.