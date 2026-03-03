Макрон: дві бази Франції на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дві французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", а також – що Франція брала участь у відбитті іранських ударів по союзниках.

Як повідомляє BFMTV, про це він заявив у зверненні до нації 3 березня у зв’язку з війною, що спалахнула на Близькому Сході з початком операції Ізраїлю і США проти Ірану.

Макрон констатував, що США та Ізраїль, розпочавши операцію, вчинили не згідно з міжнародним правом, але іранське керівництво "не оплакуватимуть", а ключовим відповідальним за цю ситуацію є сам Тегеран.

"Ми посилили захист наших військових баз у регіоні. Дві з них зазнали обмежених ударів, які завдали матеріальних збитків", – сказав Макрон.

Він також заявив, що Франція "з перших годин" долучилась до збиття ворожих БпЛА "у межах легітимної оборони… задля захисту повітряного простору наших союзників", не уточнюючи, де саме це відбувалося.

Макрон підтвердив, що у Середземне море вирушає авіаносець "Шарль де Голль", який донедавна був у Балтійському морі, а також оголосив про розгортання у регіоні додаткових літаків, систем ППО та відрядження туди фрегату Languedoc.

Президент Франції заявив про прагнення сформувати коаліцію, яка об’єднаними силами й засобами забезпечить відновлення морського руху на Близькому Сході.

На додачу, Макрон розкритикував Ізраїль за наземну операцію в Лівані, називаючи це "небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою".

Також Емманюель Макрон повідомив, що увечері 3 березня до Парижа прибудуть два евакуаційні рейси з французами, які застрягли на Близькому Сході через війну.

2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі двічі зазнала атаки БпЛА. Після того Британія відправила до острова есмінець HMS Dragon.

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.