В Молдове ввели режим повышенной готовности в энергетике из-за кризиса на Ближнем Востоке

В Молдове одобрили введение режима повышенной готовности в энергетике на 60 дней.

Правительство одобрило соответствующее предложение 4 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Просьбу мотивировали войной в Иране и наступившим за ней кризисом на Ближнем Востоке, который ведет к быстрому подорожанию энергоресурсов. В этих условиях существуют риски для энергетической и экономической безопасности Молдовы.

"Уже в субботу мы поняли, что это серьезный кризис – идет война, и мы не знаем, сколько она продлится. Мы сделали первые действия и спасибо МИД, поскольку первой мерой было позаботиться о безопасности государства и наших граждан, находящихся за рубежом. Все посольства выступили с сообщениями, и мы разработали планы на случай чрезвычайных ситуаций. (...) Мы также подумали об энергетической безопасности и маршрутах поставок", – заявил премьер-министр Александру Мунтяну.

В центре управления кризисами отметили, что провели серию оперативных заседаний с представителями 13 профильных государственных учреждений и проанализировали риски в трех приоритетных сферах.

"Это превентивный механизм с четко определенными действиями, ограниченными сроками и сферой применения, предназначенный для управления потенциальными рисками. Важно подчеркнуть, что ситуация не требует чрезвычайных мер, поэтому введение чрезвычайного положения пока не является необходимым", – говорится в сообщении Национального центра управления кризисами.

Введение режима повышенной готовности позволит правительству: обеспечивать минимальные резервные запасы нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, особенно для терминала в Джурджулештах; ограничивать экспорт электроэнергии из возобновляемых источников в определенные часы для защиты национальной энергосистемы; подготовиться к началу сельскохозяйственного сезона, что предполагает высокие расходы дизельного топлива.

Власти подчеркивают, что ситуация остается управляемой и введение чрезвычайного положения пока не требуется. Граждан призывают не создавать ажиотаж и не скупать массово топливо, дефицит не прогнозируется. Режим повышенной готовности не вводит никаких ограничений для населения, это лишь превентивный механизм для упрощения работы госучреждений для подготовки необходимых запасов.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна может возобновить работу некоторых угольных электростанций, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к энергетическому кризису.

Тем временем Еврокомиссия в четверг, 5 марта, созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.