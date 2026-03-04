В ЄС підтримали Іспанію на тлі протистояння з Трампом

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом, в ході якої висловив "повну солідарність ЄС з Іспанією".

Про це Кошта написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Розмова Кошти із Санчесом відбулась на тлі публічної суперечки між Іспанією і США, в ході якої президент Дональд Трамп погрожував "припинити всю торгівлю" із середземноморською країною на тлі її рішення не надавати свої військові бази для американських атак по Ірану.

"ЄС завжди гарантуватиме повний захист інтересів своїх держав-членів. Ми підтверджуємо нашу тверду прихильність принципам міжнародного права та міжнародному порядку, заснованому на нормах, у всьому світі", – наголосив Кошта.

Своєю чергою Санчес висловив подяку за дзвінки і повідомлення з підтримкою від Кошти, а також президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Франції Емманюеля Макрона.

Нагадаємо, в уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.

А прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.