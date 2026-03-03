Іспанія відреагувала на погрози Трампа щодо припинення торгівлі

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві іспанського уряду, яку наводить El Pais.

В заяві наголошується, що Іспанія є "ключовим членом НАТО" і "експортно сильною державою ЄС".

"Іспанія виконує свої зобов'язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США…Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським союзом і США", – заявив іспанський уряд.

Крім того, Іспанія все ще сподівається, що ця погроза, як і попередні погрози президента США щодо тарифів, зрештою не буде реалізована.

Раніше Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

Це сталося на тлі того, як Іспанія відмовила США в доступі до авіабаз на своїй території для "будь-чого, що не передбачено договором і не виходить за межі Статуту ООН".

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявляв, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків" у зв'язку з позицією уряду, який відмовляється надавати доступ до них для воєнних операцій.