Прем'єр Іспанії розкритикував дії США в Ірані: ви вже втягували нас у війну в Іраку

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував операцію США проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права.

Як пише "Європейська правда", заяву Санчеса цитує El Pais.

Глава іспанського уряду закликав США, Ізраїль та Іран зупинити військові дії та повернутися до дипломатії. Санчес зауважив, що Іспанія засуджує іранський режим, однак дії всіх учасників конфлікту суперечать міжнародному праву.

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства… Коротко кажучи, позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", – заявив прем'єр-міністр.

Санчес навів історичні паралелі з війною союзників проти Іраку, яку очолили США. Він зауважив, що тоді подібна операція призвела до тривалої нестабільності у всьому регіоні.

"Двадцять три роки тому інша адміністрація США втягнула нас у війну на Близькому Сході. Війну, яка, як тоді стверджувалося, велася з метою знищення зброї масового знищення Саддама Хусейна, встановлення демократії та забезпечення глобальної безпеки. Але насправді, з перспективи часу, вона мала протилежний ефект, спричинивши найбільшу хвилю нестабільності, яку наш континент зазнав після падіння Берлінського муру", – сказав очільник уряду Іспанії.

Критика від Санчеса в бік Вашингтона посилилася після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською військовою операцією проти Ірану.

Йдеться про те, що Іспанія вирішила не надавати США доступ до авіабаз на своїй території для дій проти Ірану.

В уряді Іспанії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа припинити "всю торгівлю" закликали його поважати відносини між двома країнами.