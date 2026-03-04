В ЕС поддержали Испанию на фоне противостояния с Трампом

Президент Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с испанским премьер-министром Педро Санчесом, в ходе которого выразил "полную солидарность ЕС с Испанией".

Об этом Кошта написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Разговор Кошты с Санчесом состоялся на фоне публичного спора между Испанией и США, в ходе которого президент Дональд Трамп угрожал "прекратить всю торговлю" со средиземноморской страной на фоне ее решения не предоставлять свои военные базы для американских атак по Ирану.

"ЕС всегда будет гарантировать полную защиту интересов своих государств-членов. Мы подтверждаем нашу твердую приверженность принципам международного права и международному порядку, основанному на нормах, во всем мире", – подчеркнул Кошта.

В свою очередь Санчес выразил благодарность за звонки и сообщения с поддержкой от Кошты, а также президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, в правительстве Испании в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа прекратить "всю торговлю" призвали его уважать отношения между двумя странами.

А премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.