Бельгія продовжить обмеження щодо шукачів притулку, хоча суд це і заборонив

Бельгійський уряд продовжить реалізацію однієї зі своїх ключових міграційних політик, незважаючи на рішення суду про призупинення дії цього заходу.

Про це заявила в середу міністерка міграції Аннелен ван Боссуйт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

У своєму рішенні минулого тижня Конституційний суд країни призупинив дію політики, яка обмежувала прийом в Бельгії шукачів притулку, які вже отримали захист в іншій країні ЄС.

Суд заявив, що обмеження допомоги, яка надається особам, що шукають притулку, "може завдати їм серйозної шкоди, яку важко виправити", і може порушувати законодавство ЄС. Він передав цю політику на розгляд суду ЄС.

Однак у своїй заяві в середу ван Боссуйт стверджувала, що бельгійське законодавство дозволяє продовжувати цю політику, сказавши: "Ми, звичайно, скористаємося цими юридичними можливостями. Це важливо для подальшого зменшення припливу біженців і уникнення перевантаження системи прийому".

Ван Боссуйт, член фламандської націоналістичної партії N-VA прем'єр-міністра Барта де Вевера, наполягала, що цей захід вже відповідає законодавству ЄС, і що він буде ще більш обґрунтованим, коли 12 червня буде впроваджено новий пакт ЄС про міграцію та надання притулку, який змінить порядок обробки та переселення шукачів притулку на континенті.

"Тоді ми матимемо можливість ще більш чітко боротися з "пошуком притулку" та "пошуком приймаючої країни", – стверджувала ван Боссуйт.

Вона зазначила, що завдяки заходам Бельгії кількість осіб, які прибули до країни, але вже отримали захист в інших державах, зменшилася на 83% у період з вересня по грудень минулого року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Конституційний суд також призупинив дію заходу, який посилював положення про возз'єднання сімей.

Нагадаємо, 10 лютого Європарламент проголосував за зміни до міграційного законодавства ЄС, що відкриє шлях для прискореної депортації мігрантів, яким було відмовлено в наданні притулку.

