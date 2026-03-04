Бельгия продолжит ограничения в отношении просителей убежища, хотя суд это и запретил

Бельгийское правительство продолжит реализацию одной из своих ключевых миграционных политик, несмотря на решение суда о приостановлении действия этой меры.

Об этом заявила в среду министр миграции Аннелен ван Боссуйт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В своем решении на прошлой неделе Конституционный суд страны приостановил действие политики, ограничивавшей прием в Бельгии просителей убежища, которые уже получили защиту в другой стране ЕС.

Суд заявил, что ограничение помощи, предоставляемой лицам, ищущим убежища, "может нанести им серьезный ущерб, который трудно исправить", и может нарушать законодательство ЕС. Он передал эту политику на рассмотрение суда ЕС.

Однако в своем заявлении в среду ван Боссуйт утверждала, что бельгийское законодательство позволяет продолжать эту политику, сказав: "Мы, конечно, воспользуемся этими юридическими возможностями. Это важно для дальнейшего уменьшения притока беженцев и избежания перегрузки системы приема".

Ван Боссуйт, член фламандской националистической партии N-VA премьер-министра Барта де Вевера, настаивала, что эта мера уже соответствует законодательству ЕС и что она будет еще более обоснованной, когда 12 июня будет внедрен новый пакт ЕС о миграции и предоставлении убежища, который изменит порядок обработки и переселения искателей убежища на континенте.

"Тогда мы будем иметь возможность еще более четко бороться с "поиском убежища" и "поиском принимающей страны", – утверждала ван Боссуйт.

Она отметила, что благодаря мерам Бельгии количество лиц, прибывших в страну, но уже получивших защиту в других государствах, уменьшилось на 83% в период с сентября по декабрь прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Конституционный суд также приостановил действие меры, которая ужесточала положение о воссоединении семей.

Напомним, 10 февраля Европарламент проголосовал за изменения в миграционное законодательство ЕС, что откроет путь для ускоренной депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.

Правительство Швеции рассматривает изменения в иммиграционное законодательство, которые обяжут всех просителей убежища размещаться в центрах приема мигрантов во время рассмотрения их заявок.