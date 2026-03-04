У Литві хочуть криміналізувати участь в бойових діях на боці ворожих держав

Уряд Литви схвалив запропоновані Міністерством юстиції поправки до законів, які передбачають криміналізацію участі осіб у збройних конфліктах за кордоном на боці ворожої держави, а також у диверсіях, спрямованих проти національної безпеки, і в діяльності іноземних розвідувальних відомств або органів безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Поправки до законів планується представити Сейму на весняній сесії.

Згідно з проєктом, кримінальна відповідальність загрожуватиме особам, які брали активну участь у збройному конфлікті за межами Литви на боці країни, дії якої спрямовані проти незалежності, територіальної цілісності, суверенітету, конституційного ладу іншої держави або іншим чином несумісні з міжнародними зобов'язаннями Литви.

Також пропонується криміналізувати незаконну участь у діяльності іноземних розвідувальних відомств або органів безпеки, інших організацій, прямо або опосередковано контрольованих іноземною державою.

Крім того, пропонується ввести кримінальну відповідальність за диверсію, що виражається у знищенні або пошкодженні стратегічних активів, спрямованих проти інтересів Литви, іншому заподіянні їм шкоди, а також у порушенні діяльності підприємства, важливого для забезпечення національної безпеки.

Міністерство юстиції пропонує віднести такі правопорушення до категорії тяжких злочинів, передбачивши єдиний вид покарання – позбавлення волі.

Кримінальна відповідальність поширюватиметься і на юридичних осіб, які отримують вигоду від найму осіб для участі в збройному конфлікті, а також від незаконної співпраці осіб із суб'єктами іноземних держав.

Поправки нададуть національним розвідувальним відомствам і відомствам кримінальної розвідки право проводити розвідку щодо диверсій.

Також нещодавно уряд Литви схвалив оновлену стратегію національної безпеки, яку тепер має розглянути Сейм.

А перед тим міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович говорив, що винесе на розгляд Сейму законодавчі пропозиції, які мають покращити боротьбу з повітряними кулями з Білорусі.