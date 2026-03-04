В Литве хотят криминализировать участие в боевых действиях на стороне вражеских государств

Правительство Литвы одобрило предложенные Министерством юстиции поправки к законам, которые предусматривают криминализацию участия лиц в вооруженных конфликтах за рубежом на стороне враждебного государства, а также в диверсиях, направленных против национальной безопасности, и в деятельности иностранных разведывательных ведомств или органов безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Поправки в законы планируется представить Сейму на весенней сессии.

Согласно проекту, уголовная ответственность грозит лицам, принимавшим активное участие в вооруженном конфликте за пределами Литвы на стороне страны, действия которой направлены против независимости, территориальной целостности, суверенитета, конституционного строя другого государства или иным образом несовместимы с международными обязательствами Литвы.

Также предлагается криминализировать незаконное участие в деятельности иностранных разведывательных ведомств или органов безопасности, других организаций, прямо или косвенно контролируемых иностранным государством.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за диверсию, выражающуюся в уничтожении или повреждении стратегических активов, направленных против интересов Литвы, ином причинении им вреда, а также в нарушении деятельности предприятия, важного для обеспечения национальной безопасности.

Министерство юстиции предлагает отнести такие правонарушения к категории тяжких преступлений, предусмотрев единственный вид наказания – лишение свободы.

Уголовная ответственность будет распространяться и на юридических лиц, которые получают выгоду от найма лиц для участия в вооруженном конфликте, а также от незаконного сотрудничества лиц с субъектами иностранных государств.

Поправки предоставят национальным разведывательным ведомствам и ведомствам уголовной разведки право проводить разведку относительно диверсий.

Также недавно правительство Литвы одобрило обновленную стратегию национальной безопасности, которую теперь должен рассмотреть Сейм.

А перед тем министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович говорил, что вынесет на рассмотрение Сейма законодательные предложения, которые должны улучшить борьбу с воздушными шарами из Беларуси.