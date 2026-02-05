Литва готує поправки до законодавства для боротьби з контрабандними кулями

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що винесе на розгляд Сейму законодавчі пропозиції, які мають покращити боротьбу з повітряними кулями з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє суспільний мовник Литви LRT.

Міністр не навів деталей щодо нового законодавства, але зазначив, що поправки будуть пов'язані з полегшенням роботи правоохоронних органів, спрощенням виявлення незаконного збагачення та запобіганням злочинам.

"Це зробило б цю діяльність ще ефективнішою, дозволило б швидше виявити проблемні місця та ухвалювати відповідні рішення. Я вважаю, що це дійсно було б поштовхом", – сказав Кондратович.

В грудні минулого року Сейм Литви вже приймав поправки до законодавства, які посилили відповідальність за контрабанду.

На початку грудня інциденти з контрабандними метеозондами з Білорусі стали майже регулярними і поставили під загрозу роботу аеропорту Вільнюса. Тоді уряд Литви оголосив надзвичайний стан.

Ситуація покращилась після візиту до Білорусі спецпосланця президента США Джона Коула. Він заявив, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пообіцяв зупинити нальоти метеозондів. Втім, у січні інциденти повторювались.

У Литві заявили про відсутність співпраці з боку Білорусі для протидії контрабанді.