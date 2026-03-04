США планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану

Глава Пентагону Піт Гегсет окреслив плани США щодо прискорення операції проти Ірану і висловив очікування, що менш як за тиждень американські і ізраїльські військові повністю контролюватимуть повітряний простір країни.

Про це він сказав під час пресконференції у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Гегсет заявив, що через чотири дні операція США проти Ірану все ще перебуває на "початковій" стадії, і виклав плани щодо прискорення військових дій.

"Як сказав президент Трамп, на нас чекають нові, ще більші хвилі. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося", – сказав Гегсет.

Міністр зазначив, що наступний етап військових дій спрямований на те, щоб американські та ізраїльські військово-повітряні сили "повністю контролювали іранський повітряний простір", і що це, як очікується, буде завершено "менш ніж за тиждень".

Він додав, що військово-повітряні сили будуть "виявляти, фіксувати та знищувати ракети та оборонну промислову базу іранських збройних сил", а також іранських військових керівників.

"Це ніколи не мало бути чесною боротьбою, і це не чесна боротьба", – сказав Гегсет.

"Ми б'ємо їх, коли вони впали, і це саме те, як має бути", – додав він.

Нагадаємо, військові США у вівторок відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані з часу початку операції 28 лютого.

Президент США Дональд Трамп 3 березня заявив, що Іран хоче переговорів, але для цього вже "надто пізно".

У понеділок Трамп не став категорично виключати можливість введення американських військових безпосередньо на територію Ірану.