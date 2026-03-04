США планируют менее чем через неделю получить контроль над воздушным пространством Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет очертил планы США по ускорению операции против Ирана и выразил ожидания, что менее чем через неделю американские и израильские военные будут полностью контролировать воздушное пространство страны.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Хегсет заявил, что через четыре дня операция США против Ирана все еще находится на "начальной" стадии, и изложил планы по ускорению военных действий.

"Как сказал президент Трамп, нас ждут новые, еще большие волны. Мы только начинаем. Мы ускоряемся, а не замедляемся", – сказал Хегсет.

Министр отметил, что следующий этап военных действий направлен на то, чтобы американские и израильские военно-воздушные силы "полностью контролировали иранское воздушное пространство", и что это, как ожидается, будет завершено "менее чем за неделю".

Он добавил, что военно-воздушные силы будут "выявлять, фиксировать и уничтожать ракеты и оборонную промышленную базу иранских вооруженных сил", а также иранских военных руководителей.

"Это никогда не должно было быть честной борьбой, и это не честная борьба", – сказал Хегсет.

"Мы бьем их, когда они упали, и это именно то, как должно быть", – добавил он.

Напомним, военные США во вторник отчитались о поражении более 1700 целей в Иране со времени начала операции 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил, что Иран хочет переговоров, но для этого уже "слишком поздно".

В понедельник Трамп не стал категорически исключать возможность введения американских военных непосредственно на территорию Ирана.