Гегсет розповів, як субмарина США потопила іранський військовий корабель

Глава Пентагону Піт Гегсет у середу заявив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель у міжнародних водах.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить CNN.

За словами Гегсета, це було перше з часів Другої світової війни потоплення ворожого судна торпедою.

"Американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав себе в безпеці в міжнародних водах. Натомість він був потоплений торпедою", – розповів очільник оборонного відомства США.

Гегсет додав, що американські військові потопили "найцінніший корабель" Ірану, "Сулеймані", названий на честь колишнього іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий американськими військами під час першого терміну президента Дональда Трампа.

"Мабуть, президент США двічі його дістав", – сказав він.

ЗМІ раніше повідомили, що іранський фрегат IRIS Dena затонув біля берегів Шрі-Ланки внаслідок атаки підводного човна; щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти.

Також у середу Міністерство оборони Туреччини заявило про збиття балістичної ракети, яка летіла з Ірану у напрямку повітряного простору країни.