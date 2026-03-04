Хегсет рассказал, как субмарина США потопила иранский военный корабль

Глава Пентагона Пит Хегсет в среду заявил, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в международных водах.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит CNN.

По словам Хегсета, это было первое со времен Второй мировой войны потопление вражеского судна торпедой.

"Американская подводная лодка потопила иранский военный корабль, который считал себя в безопасности в международных водах. Вместо этого он был потоплен торпедой", – рассказал глава оборонного ведомства США.

Хегсет добавил, что американские военные потопили "самый ценный корабль" Ирана, "Сулеймани", названный в честь бывшего иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит американскими войсками во время первого срока президента Дональда Трампа.

"Видимо, президент США дважды его достал", – сказал он.

СМИ ранее сообщили, что иранский фрегат IRIS Dena затонул у берегов Шри-Ланки в результате атаки подводной лодки; по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести.

Также в среду Министерство обороны Турции заявило о сбитии баллистической ракеты, которая летела из Ирана в направлении воздушного пространства страны.