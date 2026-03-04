Міноборони Литви закупило захист від хімічних і біологічних загроз

Міністерство оборони Литви закупило спеціальні засоби захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Ці засоби будуть передані медичним закладам країни. Закупівлю було здійснено відповідно до угоди, підписаної з Міністерством охорони здоров'я у квітні минулого року, яка спрямована на зміцнення готовності системи охорони здоров'я до надзвичайних ситуацій і можливих загроз війни.

За словами заступника міністра оборони Томаса Годляускаса, у разі хімічного, біологічного, радіологічного або ядерного інциденту придбані засоби захистять медичний персонал і забезпечать прийом і лікування пацієнтів.

"Стратегічна ініціатива із забезпечення такого інвентарю підвищує готовність мережі медичних закладів, зміцнює впевненість персоналу у власній безпеці та дає можливість систематично створювати кризостійкі медичні спроможності, адаптовані до реальних загроз", – сказав заступник міністра.

Вартість засобів, переданих медичним закладам, перевищує 323 тис. євро.

У квітні минулого року міністри охорони здоров'я та оборони підписали угоду про зміцнення співпраці між міністерствами. Угода передбачає розвиток інфраструктури стратегічно важливих лікарень, інтеграцію алгоритмів управління інцидентами, включення необхідних компетенцій до навчальних програм фахівців охорони здоров'я, планування спільних навчань тощо.

Торік бельгійські медичні вищі навчальні заклади отримали рекомендаційні листи від уряду із закликом надалі приділяти більшу увагу підготовці студентів до роботи у надзвичайних ситуаціях цивільного або воєнного характеру.

Шведське агентство надзвичайних ситуацій у 2024 році оновило брошуру "На випадок кризи або війни", яка існує з часів Другої світової війни та містить поради про те, що робити в разі ядерної атаки, авіаудару або екстремальних погодних умов.