Минобороны Литвы закупило защиту от химических и биологических угроз

Министерство обороны Литвы закупило специальные средства защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Эти средства будут переданы медицинским учреждениям страны. Закупка была осуществлена в соответствии с соглашением, подписанным с Министерством здравоохранения в апреле прошлого года, которое направлено на укрепление готовности системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям и возможным угрозам войны.

По словам заместителя министра обороны Томаса Годляускаса, в случае химического, биологического, радиологического или ядерного инцидента приобретенные средства защитят медицинский персонал и обеспечат прием и лечение пациентов.

"Стратегическая инициатива по обеспечению такого инвентаря повышает готовность сети медицинских учреждений, укрепляет уверенность персонала в собственной безопасности и дает возможность систематически создавать кризисоустойчивые медицинские способности, адаптированные к реальным угрозам", – сказал заместитель министра.

Стоимость средств, переданных медицинским учреждениям, превышает 323 тыс. евро.

В апреле прошлого года министры здравоохранения и обороны подписали соглашение об укреплении сотрудничества между министерствами. Соглашение предусматривает развитие инфраструктуры стратегически важных больниц, интеграцию алгоритмов управления инцидентами, включение необходимых компетенций в учебные программы специалистов здравоохранения, планирование совместных учений и тому подобное.

В прошлом году бельгийские медицинские высшие учебные заведения получили рекомендательные письма от правительства с призывом в дальнейшем уделять больше внимания подготовке студентов к работе в чрезвычайных ситуациях гражданского или военного характера.

Шведское агентство чрезвычайных ситуаций в 2024 году обновило брошюру "На случай кризиса или войны", которая существует со времен Второй мировой войны и содержит советы о том, что делать в случае ядерной атаки, авиаудара или экстремальных погодных условий.