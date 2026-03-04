Укр Рус Eng

В Белом доме показали, как США потопили иранский военный корабль

Новости — Среда, 4 марта 2026, 18:06 — Мария Емец

В Белом доме опубликовали кадры горящего иранского военного судна после поражения с американской субмарины.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовали в официальном X Белого дома.

Черно-белые кадры показывают мощный взрыв и пожар на пораженном иранском фрегате IRIS Dena, который видно в экран средств наблюдения.

Этот иранский военный корабль думал, что он в безопасности в международных водах. Это было не так.

Глава Пентагона Пит Гегсет назвал это "первым поражением вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны".

Заместитель главы МИД Шри-Ланки, у берегов которой произошли события, заявил о гибели по меньшей мере 80 человек на IRIS Dena, сообщает Reuters. Власти Шри-Ланки продолжают поисково-спасательные операции. 32 иранцев с судна подобрали в море и отвезли в больницы. Всего на борту могло быть 180 человек.

Фрегат IRIS Dena попал под удар на пути из индийского порта после того, как в конце февраля участвовал в морских учениях в Бенгальском заливе.

Также в среду Министерство обороны Турции заявило о сбитии баллистической ракеты, которая летела из Ирана в направлении воздушного пространства страны.

