ЗМІ: США вважають "Шахеди" проблемою після "знайомства" з ними під час операції проти Ірану

Американські військові кажуть, що іранські БпЛА типу "Шахед" є викликом для них і наявна ППО не зможе гарантовано перехоплювати усі ці засоби ураження.

Як повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних співрозмовників, пише "Європейська правда", про це на закритому брифінгу для членів Конгресу сказали посадовці адміністрації Трампа.

У спілкуванні з членами Конгресу стосовно триваючої операції проти Ірану посадовці адміністрації сказали, що іранські ударні БпЛА типу "Шахед" є серйозним викликом і американська ППО не зможе гарантовано перехоплювати усі дрони.

Глава Пентагону Піт Гегсет та голова Об’єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн визнали, що іранські "Шахеди" становлять більшу проблему, ніж початково очікували – через те, що літають "низько і повільно" і можуть "краще уникати засобів ППО, ніж балістика".

За словами одного зі співрозмовників, посадовці при цьому спробували зменшити тривожне враження і зауважували, що партнери у Перській затоці мають запаси ракет-перехоплювачів.

Також, за словами джерел, посадовці чітко не відповіли, як адміністрація Трампа планує не допустити перетворення Ірану на "провальну державу". Вони повторили цілі операції, які називав Трамп – знищення ракетних спроможностей Ірану та зупинка його ядерної програми, знищення іранського флоту, припинення фінансування Іраном низки озброєних угруповань у регіоні.

Нагадаємо, США закрили посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак БпЛА – найімовірніше, типу "Шахед".

Іранські безпілотники завдали ударів також по британській базі на Кіпрі, після чого низка союзників відправили туди додаткові сили для прикриття острова.