СМИ: США считают "Шахеды" проблемой после "знакомства" с ними во время операции против Ирана

Американские военные говорят, что иранские БпЛА типа "Шахед" являются вызовом для них и имеющаяся ПВО не сможет гарантированно перехватывать все эти средства поражения.

Как сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных собеседников, пишет "Европейская правда", об этом на закрытом брифинге для членов Конгресса сказали чиновники администрации Трампа.

В общении с членами Конгресса относительно продолжающейся операции против Ирана чиновники администрации сказали, что иранские ударные БпЛА типа "Шахед" являются серьезным вызовом и американская ПВО не сможет гарантированно перехватывать все дроны.

Глава Пентагона Пит Гегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн признали, что иранские "Шахеды" представляют большую проблему, чем изначально ожидалось – из-за того, что летают "низко и медленно" и могут "лучше избегать средств ПВО, чем баллистика".

По словам одного из собеседников, чиновники при этом попытались уменьшить тревожное впечатление и отмечали, что партнеры в Персидском заливе имеют запасы ракет-перехватчиков.

Также, по словам источников, чиновники четко не ответили, как администрация Трампа планирует не допустить превращения Ирана в "провальное государство". Они повторили цели операции, которые называл Трамп – уничтожение ракетных возможностей Ирана и остановка его ядерной программы, уничтожение иранского флота, прекращение финансирования Ираном ряда вооруженных группировок в регионе.

Напомним, США закрыли посольства в Саудовской Аравии и Кувейте, которые подверглись атакам БпЛА – вероятнее всего, типа "Шахед".

Иранские беспилотники нанесли удары также по британской базе на Кипре, после чего ряд союзников отправили туда дополнительные силы для прикрытия острова.