США закривають посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак БпЛА

Новини — Вівторок, 3 березня 2026, 16:55 — Марія Ємець

Сполучені Штати оголосили про закриття своїх посольств у Саудівській Аравії та Кувейті – після того, як обидва потрапили під удари іранських БпЛА.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда". 

Посольство США в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії закрилося у вівторок – після ударів двох іранських безпілотників. 

Посольство США у Кувейті закрилося "до подальших повідомлень", а Держдеп наказав другорядним співробітникам залишити країну. У понеділок журналісти отримали відео, де видно клуби диму поруч з посольством. Анонімне джерело повідомило CNN, що посольство потрапило під удар і в неділю, і в понеділок. 

Також Держдеп США закликав американців виїздити з 14 країн Близького Сходу – Ірану, Іраку, Бахрейну, Єгипту, Ізраїлю, Лівану, Йорданії, Кувейту, Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Оману, Ємену, Сирії. 

Президент США Дональд Трамп 2 березня заявив, що американські військові "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" атак ще попереду.

3 березня він сказав, що для перемовин з Іраном "вже надто пізно". 

Станом на 3 березня відомо про загибель внаслідок операції 6 американських військових

США Близький Схід
