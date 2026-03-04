Міністр оборони Німеччини розкритикував підхід США щодо Ірану

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив кілька критичних зауважень щодо ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус охарактеризував підхід адміністрації президента Дональда Трампа як "ілюзорний", заявивши, що конфлікти не можуть бути вирішені "лише воєнною силою та односторонніми діями".

"Ми повинні постійно підкреслювати це нашим американським та ізраїльським друзям, і ми будемо продовжувати це робити", – заявив він у німецькому парламенті.

Водночас німецький міністр чітко дав зрозуміти, що Німеччина не бере участі у війні, додавши, що "німецькі збройні сили не братимуть участі в цій війні".

Він також підкреслив важливість дотримання міжнародного права, але додав, що Іран ігнорує ці правила протягом десятиліть.

Міжнародна спільнота намагалася обмежити деструктивну роль Ірану, але "без успіху", додав Пісторіус.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас на тлі ескалації на Близькому Сході заявила про ризики того, що ситуація може вийти з-під контролю.

Повідомляли також, що 5 березня відбудеться неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ Європейського Союзу, присвячена ситуації на Близькому Сході.