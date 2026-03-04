Министр обороны Германии раскритиковал подход США к Ирану

Министр обороны Германии Борис Писториус высказал несколько критических замечаний по поводу ударов США и Израиля по Ирану.

Заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Писториус охарактеризовал подход администрации президента Дональда Трампа как "иллюзорный", заявив, что конфликты не могут быть решены "только военной силой и односторонними действиями".

"Мы должны постоянно подчеркивать это нашим американским и израильским друзьям, и мы будем продолжать это делать", – заявил он в немецком парламенте.

В то же время немецкий министр четко дал понять, что Германия не участвует в войне, добавив, что "немецкие вооруженные силы не будут участвовать в этой войне".

Он также подчеркнул важность соблюдения международного права, но добавил, что Иран игнорирует эти правила на протяжении десятилетий.

Международное сообщество пыталось ограничить деструктивную роль Ирана, но "без успеха", добавил Писториус.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас на фоне эскалации на Ближнем Востоке заявила о рисках того, что ситуация может выйти из-под контроля.

Сообщалось также, что 5 марта состоится неформальная видеоконференция министров иностранных дел Европейского Союза, посвященная ситуации на Ближнем Востоке.