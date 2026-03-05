Украина и США говорили об отсрочке трехсторонней встречи с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины был разговор с США о потенциальном изменении места и сроков проведения трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

Об этом он сказал в интервью Rai Italia, выдержка из которого опубликована в соцсети Х главы государства, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украина – США – Россия планировалась в промежутке с 5 по 9 марта. Однако 28 февраля началась война на Ближнем Востоке.

"Мы говорили с американской стороной – потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, – о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке", – отметил он.

Также украинский президент выразил надежду, что будет подтвержден обмен, о котором договаривались в ходе предыдущих встреч.

Напомним, 3 марта Зеленский заявил, что встреча с США и РФ, которая планировалась в начале марта, не отложена ввиду войны на Ближнем Востоке, и выразил пожелание, чтобы она состоялась в Европе.

Впрочем, он повторил, что ввиду боевых действий на Ближнем Востоке встреча может не состояться в Абу-Даби, о чем говорили ранее.

А в Кремле заявили, что ясности относительно сроков и места очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию пока нет.