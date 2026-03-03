У Кремлі прокоментували майбутню зустріч з США і Україною: ясності щодо місця і строків нема

У Кремлі заявили, що ясності щодо термінів і місця чергових переговорів між Росією, США та Україною щодо мирного врегулювання поки немає.

Про це заявив прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков, його цитує "Интерфакс", передає "Європейська правда".

"Поки що немає жодної ясності щодо термінів і місця. Як тільки вона з'явиться, ми вас проінформуємо", – сказав він журналістам.

За його словами, "в ці дні навряд чи можна говорити про можливість зустрічі в Абу-Дабі зі зрозумілих причин".

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена з огляду на війну на Близькому Сході, і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

Президент повторив, що з огляду на бойові дії на Близькому Сході зустріч може не відбутися в Абу-Дабі, про що говорили раніше.