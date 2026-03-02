Зеленський: через бойові дії не можемо підтвердити, що зустріч зі США і РФ буде в Абу-Дабі

Президент Володимир Зеленський заявив, що з огляду на бойові дії на Близькому Сході українська сторона не може підтвердити Абу-Дабі як місце проведення зустрічі з США та РФ.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, передає "Європейська правда".

Президент відповідав на питання щодо оновлення інформації про можливу зустріч.

"Оновленої інформації ніякої немає. Зустріч передбачалася в період з 5 по 8, орієнтовно 5-6 березня. Зустріч планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме в Абу-Дабі, але тим не менш, ніхто не скасовував зустріч", – заявив Зеленський.

"Зустріч повинна бути, вона для нас важлива, ми її підтримуємо. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий", – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого повідомив, що "оновив директиви" для української делегації щодо подальших перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Перед цим український президент заявив, що бачить вікно можливостей для досягнення миру у російсько-українській війні до проміжних виборів у США.