Зеленський назвав бажані місця для тристоронньої зустрічі з США і РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена з огляду на війну на Близькому Сході, і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere Della Sera, передає "Європейська правда".

"Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран, тому я вважаю, що вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося", – сказав він.

Президент повторив, що з огляду на бойові дії на Близькому Сході зустріч може не відбутися в Абу-Дабі, про що говорили раніше.

"Я б віддав перевагу Женеві або принаймні Європі, оскільки війна відбувається на нашому континенті. Якщо Росія хоче нейтральне місце, підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Ми сподіваємося на подальший обмін полоненими", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.

Зеленський у понеділок також провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, в ході якої наголосив на потребах України в протиповітряній обороні.