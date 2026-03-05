Як війна Трампа проти Ірану змінює світ та чого чекати Україні

Нинішня військова операція США та Ізраїлю проти Ірану стала не просто черговою ескалацією на Близькому Сході.

Вона може означати початок нової фази глобального протистояння, у якій великі держави дедалі частіше використовують силу для вирішення стратегічних проблем, що раніше намагалися врегулювати дипломатією.

Про можливі наслідки цієї війни, у тому числі для України, читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Новий фронт глобального конфлікту: як війна з Іраном вплинула на Україну, Європу і США. Далі – стислий її виклад.

Формальною причиною ударів США по Ірану стала іранська ракетна та ядерна програма.

Щоправда, виникає питання, чи можна одними лише повітряними атаками зруйнувати ядерний потенціал Ірану.

Хай би як не вражали супутникові знімки пошкоджень інфраструктури на підземному заводі зі збагачення урану в Натанзі – одному з ключових елементів іранської ядерної програми, варто згадати, що минулорічна спроба ліквідувати ядерну загрозу з боку Ірану виявилася невдалою.

Проте реальна логіка бойових дій значно ширша.

Йдеться про спробу змінити баланс сил у регіоні, послабити військовий потенціал Ірану, а головне – продемонструвати готовність США та їхніх союзників діяти силовими методами у випадках, коли дипломатичні механізми більше не спрацьовують.

Таким чином, події навколо Ірану є не лише регіональною кризою.

Вони відображають ширший процес трансформації міжнародної системи, в якій конфлікти між державами знову стають центральним інструментом геополітики.

Близький Схід дедалі більше стає ареною суперництва великих держав, де США намагаються стримати Іран і його союзників, тоді як Китай і частково Росія прагнуть обмежити американський вплив у регіоні.

Війна проти Ірану швидко стала предметом політичних суперечок у США.

Республіканці вважають операцію обмеженою та короткостроковою. Демократи ж попереджають, що США можуть опинитися у ще одній довгій війні на Близькому Сході.

Додаткову напругу створює і непослідовна комунікація американської адміністрації щодо операції.

Операція проти Ірану спричинила напруження не лише між США та їхніми противниками, а й всередині самого західного табору. Частина європейських союзників не захотіла беззастережно підтримувати американські дії, що призвело до відкритих суперечок з адміністрацією Дональда Трампа.

Найгостріший конфлікт виник між Вашингтоном і Мадридом.

Напруження виникло навіть у відносинах із Великою Британією.

Для України ця ескалація має одразу кілька вимірів.

По-перше, Іран є одним із ключових військових партнерів Росії. Послаблення іранських військових можливостей потенційно може зменшити здатність Тегерана підтримувати Москву.

Так само відмова йти на конфронтацію із США та рятувати іранський режим вкрай негативно вплинула на позиції РФ на Глобальному півдні.

По-друге, конфлікт впливає на світові ціни на нафту і газ. Зростання цін на енергоносії традиційно посилює фінансові можливості Росії.

По-третє, нова криза створює ризик розпорошення уваги (та військової підтримки) Заходу.

Таким чином, завершення воєнних дій проти Ірану у найближчі тижні може мати скоріш позитивний ефект для України.

Натомість затягування війни на Близькому Сході додатково посилює довгострокові ризики для Києва.

Докладніше – в матеріалі Світлани Ковальчук Новий фронт глобального конфлікту: як війна з Іраном вплинула на Україну, Європу і США.