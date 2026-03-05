Как война Трампа против Ирана меняет мир и чего ждать Украине

Нынешняя военная операция США и Израиля против Ирана стала не просто очередной эскалацией на Ближнем Востоке.

Она может означать начало новой фазы глобального противостояния, в которой крупные державы все чаще используют силу для решения стратегических проблем, которые ранее пытались урегулировать дипломатией.

О возможных последствиях этой войны, в том числе для Украины, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Новый фронт глобального конфликта: как война с Ираном повлияла на Украину, Европу и США. Далее – краткое изложение.

Формальной причиной ударов США по Ирану стала иранская ракетная и ядерная программа.

Правда, возникает вопрос, можно ли одними только воздушными атаками разрушить ядерный потенциал Ирана.

Как бы ни поражали спутниковые снимки повреждений инфраструктуры на подземном заводе по обогащению урана в Натанге – одном из ключевых элементов иранской ядерной программы, стоит вспомнить, что прошлогодняя попытка ликвидировать ядерную угрозу со стороны Ирана оказалась неудачной.

Однако реальная логика боевых действий значительно шире.

Речь идет о попытке изменить баланс сил в регионе, ослабить военный потенциал Ирана, а главное – продемонстрировать готовность США и их союзников действовать силовыми методами в случаях, когда дипломатические механизмы больше не срабатывают.

Таким образом, события вокруг Ирана являются не только региональным кризисом.

Они отражают более широкий процесс трансформации международной системы, в которой конфликты между государствами вновь становятся центральным инструментом геополитики.

Ближний Восток все больше становится ареной соперничества великих держав, где США пытаются сдержать Иран и его союзников, в то время как Китай и частично Россия стремятся ограничить американское влияние в регионе.

Война против Ирана быстро стала предметом политических споров в США.

Республиканцы считают операцию ограниченной и краткосрочной. Демократы же предупреждают, что США могут оказаться в еще одной долгой войне на Ближнем Востоке.

Дополнительное напряжение создает и непоследовательная коммуникация американской администрации по поводу операции.

Операция против Ирана вызвала напряжение не только между США и их противниками, но и внутри самого западного лагеря. Часть европейских союзников не захотела безоговорочно поддерживать американские действия, что привело к открытым спорам с администрацией Дональда Трампа.

Самый острый конфликт возник между Вашингтоном и Мадридом.

Напряженность возникла даже в отношениях с Великобританией.

Для Украины эта эскалация имеет сразу несколько измерений.

Во-первых, Иран является одним из ключевых военных партнеров России. Ослабление иранских военных возможностей потенциально может уменьшить способность Тегерана поддерживать Москву.

Также отказ идти на конфронтацию с США и спасать иранский режим крайне негативно повлиял на позиции РФ на Глобальном юге.

Во-вторых, конфликт влияет на мировые цены на нефть и газ. Рост цен на энергоносители традиционно усиливает финансовые возможности России.

В-третьих, новый кризис создает риск распыления внимания (и военной поддержки) Запада.

Таким образом, завершение военных действий против Ирана в ближайшие недели может иметь скорее положительный эффект для Украины.

Зато затягивание войны на Ближнем Востоке дополнительно усиливает долгосрочные риски для Киева.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Новый фронт глобального конфликта: как война с Ираном повлияла на Украину, Европу и США.