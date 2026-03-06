Україна отримала від Фінляндії обладнання для ліквідації розливів нафти

Фінляндія передала Україні значний пакет допомоги для реагування на розливи нафти.

Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні, пише "Європейська правда".

Як зазначили у посольстві, країна передала Україні 35 вантажівок обладнання для ліквідації розливів нафти.

Зокрема, фінські прикордонники надали Україні обладнання для збору нафти з поверхні води, джерела живлення, бонові загородження та засоби індивідуального захисту для ліквідації наслідків екологічних катастроф.

"Реагування на розливи нафти є важливим інструментом для зменшення шкоди довкіллю. Нафтопродукти містять речовини, що становлять серйозну загрозу для екосистем. Навіть невеликі концентрації можуть призвести до забруднення підземних вод і джерел водопостачання", – йдеться у заяві.

Як зазначається, ще наприкінці 2025 року Україна звернулася з терміновим запитом про допомогу через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

"Взаємодія між органами влади була надзвичайно ефективною. Ми змогли зібрати значний обсяг обладнання для передачі Україні, не знижуючи власної готовності до реагування", – зазначив старший офіцер рятувальної служби МВС Фінляндії Вілле Естландер.

Наприкінці лютого писали, що уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги, яка надійде через гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Повідомляли, що Франція надасть грантову фінансову підтримку на суму понад 70 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України.