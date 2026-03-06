Украина получила от Финляндии оборудование для ликвидации разливов нефти

Финляндия передала Украине значительный пакет помощи для реагирования на разливы нефти.

Об этом сообщили в посольстве Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

Как отметили в посольстве, страна передала Украине 35 грузовиков оборудования для ликвидации разливов нефти.

В частности, финские пограничники предоставили Украине оборудование для сбора нефти с поверхности воды, источники питания, боновые заграждения и средства индивидуальной защиты для ликвидации последствий экологических катастроф.

"Реагирование на разливы нефти является важным инструментом для уменьшения вреда окружающей среде. Нефтепродукты содержат вещества, представляющие серьезную угрозу для экосистем. Даже небольшие концентрации могут привести к загрязнению подземных вод и источников водоснабжения", – говорится в заявлении.

Как отмечается, еще в конце 2025 года Украина обратилась с срочным запросом о помощи через Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

"Взаимодействие между органами власти было чрезвычайно эффективным. Мы смогли собрать значительный объем оборудования для передачи Украине, не снижая собственной готовности к реагированию", – отметил старший офицер спасательной службы МВД Финляндии Вилле Эстландер.

В конце февраля писали, что правительство Финляндии объявило о выделении Украине 20 миллионов евро гуманитарной помощи, которая поступит через гуманитарные организации ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Сообщалось, что Франция предоставит грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины.