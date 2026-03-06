Укр Рус Eng

МЗС: Угорщина досі не надала українським консулам доступ до викрадених інкасаторів

Новини — П'ятниця, 6 березня 2026, 11:25 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Угорщина досі не надала українським консулам доступ до сімох українських інкасаторів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що угорська сторона не надала Україні жодних пояснень після того, як у ніч проти п'ятниці, 6 березня, Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

"Українським консулам досі не надано доступу до семи українських громадян, яких узяли в заручники в Будапешт", – зазначив український міністр.

Відтак він наголосив, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення, а також готує подальші дії, в тому числі на рівні Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії влади Угорщини – це "захоплення заручників і державний тероризм".

