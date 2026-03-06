МЗС: Угорщина досі не надала українським консулам доступ до викрадених інкасаторів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Угорщина досі не надала українським консулам доступ до сімох українських інкасаторів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що угорська сторона не надала Україні жодних пояснень після того, як у ніч проти п'ятниці, 6 березня, Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

"Українським консулам досі не надано доступу до семи українських громадян, яких узяли в заручники в Будапешт", – зазначив український міністр.

Відтак він наголосив, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення, а також готує подальші дії, в тому числі на рівні Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії влади Угорщини – це "захоплення заручників і державний тероризм".