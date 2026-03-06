МИД: Венгрия до сих пор не предоставила украинским консулам доступ к захваченным инкассаторам

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Венгрия до сих пор не предоставила украинским консулам доступ к семерым украинским инкассаторам, которых задержали 5 марта.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что венгерская сторона не предоставила Украине никаких объяснений после того, как в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

"Украинским консулам до сих пор не предоставлен доступ к семи украинским гражданам, которых взяли в заложники в Будапеште", – отметил украинский министр.

В связи с этим он подчеркнул, что Украина требует их немедленного освобождения, а также готовит дальнейшие действия, в том числе на уровне Европейского Союза.

Ранее стало известно, что похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит отметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что действия властей Венгрии – это "захват заложников и государственный терроризм".