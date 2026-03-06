МЗС України жорстко відреагувало на незаконне захоплення владою Угорщини українських інкасаторів та грошей державного Ощадбанку.

Про це йдеться в офіційній заяві міністра Андрія Сибіги за мотивами цієї події, повідомляє "Європейська правда".

Андрій Сибіга підтвердив та прокоментував інформацію, поширену українським Ощадбанком, а також Нацбанком України, про захоплені в Угорщині інкасаторські бригади і наголосив, що йдеться про українських заручників режиму Віктора Орбана.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України… Ці семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками", – нагадав він.

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", – заявив міністр

Він також заявив, що Україна надіслала до Угорщини офіційну ноту з вимогою негайного звільнення її громадян. "Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування", – заявив міністр.

Слова міністра про попередні погрози Орбана стосуються заяви, яка пролунала в четвер: у ній угорський керівник пригрозив силою відновити постачання російської нафти через Україну нафтогоном "Дружба".

Як повідомлялося, у ніч на п'ятницю влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти, що прямувала в Україну.