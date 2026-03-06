Угорщина розслідує "відмивання коштів" після викрадення інкасаторів з України

Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Index.

Національна податкова та митна служба Угорщини розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей щодо сімох громадян України.

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, який складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

В службі додали, що протягом цього року через територію Угорщини до України було перевезено понад 900 млн доларів США, 420 млн євро та 146 кг золота. Угорщина проводить розслідування відповідно до закону про кримінальне судочинство за участю Антитерористичного центру.

Стверджується, що Національна податкова та митна служба одразу ж повідомила про початок процедури українську консульську службу, однак не отримала відповіді.

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 6 березня, Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Згодом стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана. Водночас місце перебування працівників банку залишається невідомим.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Угорщина досі не надала українським консулам доступ до сімох українських інкасаторів.