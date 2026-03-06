Венгрия расследует "отмывание средств" после похищения инкассаторов из Украины

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии отчиталась о захвате инкассаторских автомобилей и сотрудников банка из Украины, заявив, что задержание осуществлялось "по подозрению в отмывании средств".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Index.

Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии начала уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении семи граждан Украины.

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, включавшим 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

В службе добавили, что в течение этого года через территорию Венгрии в Украину было перевезено более 900 млн долларов США, 420 млн евро и 146 кг золота. Венгрия проводит расследование в соответствии с законом об уголовном судопроизводстве с участием Антитеррористического центра.

Утверждается, что Национальная налоговая и таможенная служба сразу же сообщила о начале процедуры украинской консульской службе, однако не получила ответа.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

Впоследствии стало известно, что похищенные венгерскими силовиками инкассаторские автомобили спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии. Стоит отметить, что эта структура и до того участвовала в антиукраинских провокациях режима Орбана. В то же время местонахождение работников банка остается неизвестным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Венгрия до сих пор не предоставила украинским консулам доступ к семи украинским инкассаторам.