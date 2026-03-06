Свириденко пов’язала викрадення українських інкасаторів з поїздкою Сійярто в РФ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко пов’язала затримання українських інкасаторів в Угорщині з нещодавньою поїздкою глави угорського МЗС Петера Сійярто до Росії.

Про це українська прем’єрка написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Свириденко, при затриманні українських інкасаторів Угорщина застосувала "метод, що нагадує 1990-ті роки в Москві".

"Це було б дещо дивно, якби не сталося всього через кілька днів після візиту свити Орбана до Кремля", – підкреслила вона.

За словами Свириденко, українська сторона вимагає негайного звільнення громадян. Вона також пообіцяла вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності винних у їхньому затриманні.

"Ми також закликаємо наших партнерів відреагувати рішуче. Такі довільні затримання вимагають чіткого міжнародного засудження", – резюмувала вона.

Як повідомляла "Європейська правда" у п’ятницю, податкова та митна служба Угорщини затримала два інкасаторські автомобілі з України "за підозрою у відмиванні коштів".

Стверджується, що серед затриманих був колишній генерал української спецслужби, який здійснював управління вантажем, що складався з 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що всі, хто несе відповідальність за захоплення та утримання українських громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності.

МЗС України порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.