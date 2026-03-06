Свириденко связала похищение украинских инкассаторов с поездкой Сийярто в РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко связала задержание украинских инкассаторов в Венгрии с недавней поездкой главы венгерского МИД Петера Сийярто в Россию.

Об этом украинская премьер написала в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Свириденко, при задержании украинских инкассаторов Венгрия применила "метод, напоминающий 1990-е годы в Москве".

"Это было бы несколько странно, если бы не произошло всего через несколько дней после визита свиты Орбана в Кремль", – подчеркнула она.

По словам Свириденко, украинская сторона требует немедленного освобождения граждан. Она также пообещала принять меры, чтобы привлечь к ответственности виновных в их задержании.

"Мы также призываем наших партнеров отреагировать решительно. Такие произвольные задержания требуют четкого международного осуждения", – резюмировала она.

Как сообщала "Европейская правда" в пятницу, налоговая и таможенная служба Венгрии задержала два инкассаторских автомобиля из Украины "по подозрению в отмывании средств".

Утверждается, что среди задержанных был бывший генерал украинской спецслужбы, который осуществлял управление грузом, состоявшим из 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что все, кто несет ответственность за захват и удержание украинских граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности.

МИД Украины порекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.