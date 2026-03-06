МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Угорщини на тлі викрадення інкасаторів

Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини на тлі захоплення владою країни українських інкасаторів.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства, пише "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ заявило, що наразі неможливо гарантувати безпеку українців в Угорщині на тлі "свавільних дій угорської влади", а тому закликало утриматися від подорожей до цієї країни.

"За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію", – зазначили у МЗС.

Окрім цього, українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу європейського та українського бізнесу "на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини" і рекомендувало "враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні".

Нагадаємо, у ніч проти п'ятниці, 6 березня, Нацбанк України повідомив, що влада Угорщини захопила українських інкасаторів і велику суму валюти.

Раніше стало відомо, що викрадені угорськими силовиками інкасаторські авто сховали в Антитерористичному центрі Угорщини. Варто зауважити, що ця структура і до того брала участь в антиукраїнських провокаціях режиму Орбана.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дії влади Угорщини – це "захоплення заручників і державний тероризм".

Станом на ранок 6 березня, за даними МЗС, Угорщина не надала українським консулам доступ до сімох українських інкасаторів.