Президент Євроради про удар по Україні: агресія Росії не переможе

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив масовану ракетну атаку РФ на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта написав у своєму Х.

Кошта зазначив, що такі систематичні та навмисні удари по цивільному населенню є неприйнятними. Атаки на енергетичну інфраструктуру є цинічною спробою залякати український народ, підкреслив він.

Кошта запевнив, що ЄС твердо стоїть на боці України. Разом із іншими міжнародними партнерами ЄС продовжить підтримувати відновлення, реконструкцію та захист енергетичної системи України, підкреслив він.

"Агресія Росії не переможе. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України", – резюмував він.

У ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну.

Спочатку ворожі безпілотники атакували Суми, де зафіксовано влучання у житлову та нежитлову будівлі, а також Чугуїв у Харківській області, де дрон поцілив у приватний будинок і поранив двох людей.

Згодом окупанти завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд, внаслідок чого є загиблі та травмовані. Пізніше росіяни вдарили ракетами по Новодністровську Чернівецької області та обстріляли Запоріжжя.

Повідомляли, що внаслідок атаки та пошкоджень залізничної інфраструктури низка пасажирських поїздів у трьох областях вимушено змінюють маршрути та затримуються.