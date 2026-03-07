Президент Евросовета об ударе по Украине: агрессия России не победит

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил массированную ракетную атаку РФ на энергетическую систему и гражданскую инфраструктуру Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта написал в своем Х.

Кошта отметил, что такие систематические и преднамеренные удары по гражданскому населению являются неприемлемыми. Атаки на энергетическую инфраструктуру являются циничной попыткой запугать украинский народ, подчеркнул он.

Кошта заверил, что ЕС твердо стоит на стороне Украины. Вместе с другими международными партнерами ЕС продолжит поддерживать восстановление, реконструкцию и защиту энергетической системы Украины, подчеркнул он.

"Агрессия России не победит. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины", – резюмировал он.

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Украину.

Сначала вражеские беспилотники атаковали Сумы, где зафиксировано попадание в жилое и нежилое здания, а также Чугуев в Харьковской области, где дрон попал в частный дом и ранил двух человек.

Впоследствии оккупанты нанесли ракетный удар по пятиэтажному дому в Харькове, разрушив подъезд, в результате чего есть погибшие и травмированные. Позже россияне ударили ракетами по Новоднестровску Черновицкой области и обстреляли Запорожье.

Сообщалось, что в результате атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд пассажирских поездов в трех областях вынужденно меняют маршруты и задерживаются.