Трамп: рішення про завершення війни в Ірані буде "взаємним" з Ізраїлем

Американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення щодо завершення війни з Іраном буде "взаємним" із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю The Times of Israel, пише "Європейська правда".

Президента США запитали, чи він сам вирішуватиме, коли закінчиться війна з Іраном, чи Нетаньягу також матиме право голосу.

"Я думаю, що це взаємне рішення трохи. Ми обговорювали це. Я ухвалю рішення в потрібний момент, але все буде враховано", – відповів він.

Також Трамп наголосив, що хоча Нетаньягу матиме право голосу, остаточне рішення прийматиме президент США.

На запитання, чи може Ізраїль продовжувати війну проти Ірану навіть після того, як США вирішать припинити свої удари, Трамп відмовився розглядати таку теоретичну можливість.

"Я не думаю, що це буде необхідно", – додав він.

Як відомо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну військову кампанію проти Ірану.

Трамп нещодавно заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.

