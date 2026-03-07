Президент Ірану сказав, що Трамп може тільки "мріяти" про їхню капітуляцію

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вимога США про беззастережну капітуляцію є "мрією, яку вони повинні забрати з собою в могилу".

Заяву іранського лідера наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Масуд Пезешкіан зробив цю заяву в заздалегідь записаному зверненні, яке транслювало державне телебачення.

Раніше у своєму дописі в Truth Social президент США Дональд Трамп написав: "З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції".

Пезешкіан також перепросив за удари по сусідніх країнах, припустивши, що вони були спричинені непорозумінням у лавах.

Він сказав, що його тимчасова рада керівників схвалила припинення таких атак, якщо тільки ці країни не нападуть на Іран.

Раніше Трамп заявив, що Іран "втратив все".

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.