Трамп каже, що США знищили весь флот Ірану

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США знищили весь іранський флот.

Про це він сказав у суботу, 7 березня, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

За словами Трампа, США знищили 42 кораблі іранського флоту за три дні.

"Це був кінець флоту, ми знищили їхні повітряні сили, ми знищили їхні засоби зв'язку", – додав він.

Раніше у своєму дописі в Truth Social Трамп написав: "З Іраном не буде жодних угод, крім безумовної капітуляції".

У відповідь на це президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що вимога США про беззастережну капітуляцію є "мрією, яку вони повинні забрати з собою в могилу".

Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

У суботу, 7 березня, він анонсував "дуже сильний удар" по Ірану через його "погану поведінку".

