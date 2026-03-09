Трамп: решение о завершении войны в Иране будет "взаимным" с Израилем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о завершении войны с Ираном будет "взаимным" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом он сказал в телефонном интервью The Times of Israel, пишет "Европейская правда".

Президента США спросили, будет ли он сам решать, когда закончится война с Ираном, или Нетаньяху также будет иметь право голоса.

"Я думаю, что это взаимное решение. Мы обсуждали это. Я приму решение в нужный момент, но все будет учтено", – ответил он.

Также Трамп подчеркнул, что хотя Нетаньяху будет иметь право голоса, окончательное решение будет принимать президент США.

На вопрос, может ли Израиль продолжать войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары, Трамп отказался рассматривать такую теоретическую возможность.

"Я не думаю, что это будет необходимо", – добавил он.

Как известно, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную кампанию против Ирана.

Трамп недавно заявил, что не видит иного завершения операции, кроме безусловной капитуляции Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.

