У Каталонії під час пожежі загинули п’ятеро підлітків

П'ятеро підлітків загинули в ніч проти вівторка, а четверо людей отримали легкі травми внаслідок пожежі в будівлі в каталонському місті Манлеу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє La Vanguardia.

Пожежа почалася в коморі на верхньому поверсі п'ятиповерхової будівлі, і з невідомих причин люди, які перебували всередині, не змогли врятуватися.

Каталонська пожежна служба (Bombers de la Generalitat) отримала виклик о 21:10. Кілька мешканців зателефонували на номер 112, щоб повідомити про пожежу на поверсі вище і дим на сходовій клітці. Тринадцять пожежних бригад були негайно відправлені на місце події. Команда з двох осіб знайшла і загасила пожежу, яка була оголошена ліквідованою о 21:41. У той же час було знайдено першу жертву: людину з зупинкою серця.

За даними Каталонської пожежної служби, всі загиблі були неповнолітніми, хоча їхній вік не вдалося встановити. З будівлі, де сталося займання, довелося евакуювати людей. Близько 5:00 ранку кілька сімей змогли повернутися до своїх домівок, хоча трьох було доставлено до готелю.

Нагадаємо, пожежа у барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана сталася у новорічну ніч, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь.

Фігурантами розслідування стали французькі співвласники бару, а також місцеві посадовці, відповідальні за громадську безпеку.

Звільнення з-під варти єдиного затриманого – співвласника закладу Жака Моретті – призвело до відкликання Італією свого посла для консультацій.