Пожар возле вокзала в Глазго нарушил движение поездов

Пожар в здании возле центрального вокзала Глазго в Великобритании вызвал значительные перебои в движении поездов.

Об этом пишет Reuters, передает «Европейская правда».

Десятки поездов были отменены, а Национальная железная дорога сообщила, что вокзал будет закрыт до дальнейшего уведомления.

Как сообщили в BBC, пожар в магазине электронных сигарет возле вокзала привел к частичному обрушению здания.

Фото: BBC

Шотландская служба пожарной охраны и спасательных работ заявила, что получила первое сообщение о пожаре после обеда 8 марта.

«Я глубоко обеспокоен пожаром вблизи Центрального вокзала Глазго сегодня вечером и очень благодарен всем службам экстренной помощи, которые реагируют на эту ситуацию», – сказал первый министр Шотландии Джон Свинни.

В результате пожара было разрушено здание, построенное в 1851 году. Речь идет об известном как Юнион-Корнер доме, входящем в список памятников архитектуры. Он старше вокзала, который открылся в 1879 году.

Фото: BBC

В феврале в самом сердце Неаполя произошел масштабный пожар в здании исторического театра "Саннадзаро", который нанес ему катастрофический ущерб и привел к эвакуации жителей соседних домов.

Также писали, что пятеро подростков погибли, а четверо человек получили легкие травмы в результате пожара в здании в каталонском городе Манлеу.