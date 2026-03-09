Норвегия вернула спецрейсом с Ближнего Востока около 130 граждан

127 норвежцев вернулись домой с Ближнего Востока специальным рейсом при содействии МИД Норвегии.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Вскоре после полуночи в аэропорту Осло приземлился спецрейс из Омана, организованный МИД Норвегии для граждан, которые застряли в странах Ближнего Востока из-за войны и сконтактировали с МИД о помощи с возвращением.

Самолет отправился из столицы Омана Маската, туда для норвежцев организовали автобусы из Дубая.

На борту самолета вернулись 127 человек, в том числе 44 ребенка.

Как известно, из-за неожиданных масштабов войны на Ближнем Востоке, которая почти парализовала авиасообщение, в регионе застряли сотни тысяч граждан европейских стран.

Польша привлекла к эвакуации своих граждан военные самолеты.

Во Францию по состоянию на субботу вернули 4300 граждан из тех, которые хотели вылететь из стран Ближнего Востока в связи с последними событиями.